Мужчина бросил гранату в жилой дом в Махачкале и попал на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Советском районе Махачкалы мужчина кинул гранату в жилой дом, видео публикует Telegram-канал «Махачкала № 1». В результате взрыва жертв и пострадавших нет. Полицейские начали разыскивать хулигана.

16 июля грибники нашли похожий на гранату предмет в Новой Москве.

Ранее 53-летний житель Минеральных Вод отправился в лес за грибами, но вместо них нашел сумку с 35 гранатами, покрывшимися ржавчиной. Он сообщил о находке сотрудникам органов правопорядка.

11 июля житель ЛНР бросил гранату в автомобиль, где находились его бывшая супруга и дочь. Потерпевшие получили ранения, на мужчину завели уголовное дело.

5 июля около отдела МВД «Лефортово» в Москве была найдена граната с чекой. Снаряд обнаружили на чердаке соседнего здания на Самокатной улице.

Житель Якутска нашел под крыльцом своего дома боевые гранаты РГД-5 и РГО. Известно, что мужчина приобрел дом несколько лет назад, однако въехал в него совсем недавно. Он нашел гранаты во время уборки территории. Предыдущий владелец недвижимости, предположительно, переехал четыре года назад в Симферополь.