Мурашко призвал усилить меры поборьбе с COVID-19 в Дагестане

https://static.news.ru/photo/5918c666-9904-11ea-be6c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в Дагестане необходимо принять дополнительные меры, направленные на борьбу с коронавирусом.

По его словам, республика является «высокорисковым» регином. Кроме того, серьёзные опасения, связанные с распространением коронавируса, вызывает у министра предстоящий праздник Ураза-байрам.

Сейчас в республике подтверждено более 3,4 тысячи случаев заражения. Жертвами инфекции стали 29 человек, выздоровели 1,8 тысячи.

То, что мы видим на сегодняшний день, конечно же, требует, на наш взгляд, привлечения дополнительных медицинских сил и средств в регион извне, — цитируе т главу ведомства ТАСС.

Мурашко также отметил, что Дагестан включён в число регионов для проведения клинических испытаний лекарств от коронавируса. Он пояснил, что данное решение было принято с целью ускорения доступа к терапии.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Владимир Путин поручил МЧС организовать масштабные мероприятия по санитарной обработке учреждений в Дагестане. Особое внимание он попросил обратить на дезинфекцию социальных объектов.

В России на сегодняшний день выявлено 290,6 тысячи случаев заражения. Выздоровели 70,2 тысячи, умерли — 2,7 тысячи. В Москве 142,8 тысячи заражённых. Справились с болезнью около 27,5 тысячи, скончались 1,5 тысячи.