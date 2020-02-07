https://static.news.ru/photo/a1722878-4989-11ea-bf87-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
На складе одного из отделений «Почты России» в Барнауле обнаружили муху-горбатку, которая является переносчиком холеры. Специалисты в ближайшее время продезинфицируют помещение и выяснят, как муха, отсутствующая на территории Европейского экономического союза, оказалась в Алтайском крае.
Все рекомендации Россельхознадзора будут исполнены силами подрядной организации, имеющей лицензию на проведение работ по обеззараживанию и дезинсекции, — цитирует «МК в Барнауле» сообщение пресс-службы «Почты России».
Как писал NEWS.ru, посылки из китайских интернет-магазинов в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV должны быть запрещены в России. С таким обращением к главе Минпромторга Денису Мантурову и гендиректору «Почты России» Николаю Подгузову обратился депутат Госдумы Виталий Милонов. Он считает, что несмотря на ограничения пограничного режима и санитарные меры, между Россией и Китаем происходит неконтролируемый бактериологический обмен.