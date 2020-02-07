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Правительство Москвы планирует внедрить систему, которая не позволит столичным таксистам работать больше восьми часов. Председатель профсоюза таксистов Москвы Александр Макаров считает, что начать нужно с агрегаторов и прежде всего умерить их аппетиты.

Свыше 10 часов в день работают больше 90 процентов таксистов. Виной всему неумеренные аппетиты агрегаторов, работодателей. Водители не по доброй воле перерабатывают по 12–14 часов, — заявил «Москве 24» Макаров....