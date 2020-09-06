Мосты на остров Русский могут закрыть из-за приближающегося тайфуна

https://static.news.ru/photo/e5599a06-efe9-11ea-879f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Runkel/imageBROKER.com/Global Look Press

Власти сообщили о возможном закрытии мостов через бухту Золотой Рог и на остров Русский во Владивостоке из-за ожидаемого ветра во время тайфуна «Хайшен» 7–8 сентября.

В связи с прохождением по территории Приморского края тайфуна 7 и 8 сентября со шквалистым ветром возможно закрытие движения отдельных видов, а при необходимости и всех транспортных средств по Золотому и Русскому мостам во Владивостоке. При превышении скорости ветра в уровне балки жёсткости моста 20 метров в секунду движение будет закрыто для порожних фур, при превышении 25 метров в секунду — для всех автобусов и грузовых автомобилей, при превышении 30 метров в секунду — для всех видов транспорта, — говорится в сообщении.

Отмечается, что запрет может быть введён и при меньшей силе ветра. Ориентиром будут служить данные систем мониторинга. При достижении опасных напряжений или колебаний в конструкциях мостов они будут закрыты, передаёт РИА Новости.

Мост через бухту Золотой Рог и мост через пролив Босфор Восточный, соединяющий материковую часть Владивостока с островом Русский, построили во Владивостоке в 2012 году, к саммиту АТЭС.

Ранее тайфун «Майсак» нарушил 4 сентября электро- и водоснабжение в ряде населённых пунктов региона. Без света остались более 150 тысяч человек. Стихия унесла жизни троих: одного мужчину придавило упавшим деревом, два человека погибли, когда плавучий кран выбросило на отмель.

Как писал NEWS.ru ранее, резервы спасателей должны быть созданы в каждом регионе Приморского края, который, по прогнозам, затронет новый супертайфун «Хайшен». Такое поручение дал губернатор края Олег Кожемяко.