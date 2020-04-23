Москву продезинфицируют в пятый раз

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Заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков заявил, что все дороги и общественные пространства столицы ждёт пятая масштабная дезинфекция. Её проведут 24 апреля городские службы с целью предотвращения распространения коронавируса.

Будет проведена сплошная обработка дезинфицирующими препаратами всех асфальтобетонных и плиточных покрытий дорог, тротуаров, парковок, дворовых территорий и межквартальных проездов, — цитирует заммэра «Интерфакс».

Специалисты также обработают территории лечебно-профилактических учреждений, метро и остановки общественного транспорта, пешеходные переходы.

По словам Бирюкова, к работам привлекут более 4,5 тысячи единиц распылительной и поливомоечной техники. При дезинфекции будут использоваться препараты, которые рекомендует Роспотребнадзор. Они безопасны и для людей, и для животных.

Ранее NEWS.ru писал, что Министерство чрезвычайных ситуаций сообщило о методах борьбы с коронавирусом. Специалисты ведомства 22 апреля провели дезинфекцию всех московских вокзалов. Кроме того, с начала месяца они обработали 7000 зданий транспортной инфраструктуры, около 260 лечебных учреждений и 180 образовательных заведений. Также дезинфекции подверглось почти 2,3 тысячи км дорог.