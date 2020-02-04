https://static.news.ru/photo/9c3de166-473c-11ea-8c8b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Антон Кардашов/АГН «Москва»

Правительство Москвы приглашает жителей столицы в феврале пройти бесплатную диагностику на шесть самых распространённых видов онкозаболеваний: рака молочной железы, шейки матки, предстательной железы, лёгкого, а также рака толстого кишечника. Акция пройдёт в 50 столичных поликлиниках, а провериться на наличие рака кожи можно будет в Московском научно-практическом центре дерматовенерологии и косметологии и его 15 филиалах.

Акция правительства Москвы на раннее выявление шести распространённых видов рака приурочена ко Всемирному дню борьбы против рака, который отмечается 4 февраля, — цитирует mos.ru заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Акция пройдёт в выходные дни. С полным списком всех медицинских учреждений, участвующих в ней, можно ознакомиться на сайте Департамента здравоохранения Москвы.

Как писал NEWS.ru, бесплатную диагностику рака груди прошли свыше 10 тысяч жительниц столицы с 15 по 31 октября. Мероприятие было приурочено к Международному дню борьбы против рака молочной железы. Для того чтобы пройти обследование, москвичкам нужно было предъявить полис обязательного медстрахования, а также паспорт. По итогам диагностики 100 москвичек с подозрением на рак груди направлены в онкологические диспансеры, ещё у тысячи пациенток выявлены узловые доброкачественные образования, у более чем 4 тысяч обследованных женщин — фиброзы (уплотнения соединительной ткани).