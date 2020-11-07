Москвичей в понедельник ждёт облачная погода без осадков

В понедельник 9 ноября в Москве ожидается переменная облачность, осадков в столице не предвидится.
Температура воздуха днём будет держаться в районе плюс 3–5 градусов.
Сегодня в Москве переменная облачность, без осадков. Днём плюс 3–5 градусов, в Подмосковье от плюс одного до плюс шести, —
сообщилиРИА Новости в центре погоды «Фобос».
Ожидается западный ветер, достигающий 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление останется повышенным в районе 753 мм ртутного столба.
Ранее NEWS.ru сообщал, что температура воздуха в Москве в выходные побила 70-летний рекорд.