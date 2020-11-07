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Москвичей в понедельник ждёт облачная погода без осадков

08:19, 09 ноября 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В понедельник 9 ноября в Москве ожидается переменная облачность, осадков в столице не предвидится.

Температура воздуха днём будет держаться в районе плюс 3–5 градусов.

Сегодня в Москве переменная облачность, без осадков. Днём плюс 3–5 градусов, в Подмосковье от плюс одного до плюс шести, — сообщили РИА Новости в центре погоды «Фобос».

Ожидается западный ветер, достигающий 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление останется повышенным в районе 753 мм ртутного столба.

Ранее NEWS.ru сообщал, что температура воздуха в Москве в выходные побила 70-летний рекорд.

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