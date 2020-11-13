Москвичей предупредили о заморозках на следующей неделе

https://static.news.ru/photo/1644265a-2644-11eb-a176-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жителей Москвы в начале следующей недели ждёт похолодание, температура воздуха опустится ниже нуля, сообщают метеорологи.

Несмотря на то что долгое время погода в регионе была непривычно тёплой для ноября, на следующей неделе в Москву придут заморозки, рассказала НСН специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

В первой половине следующей недели ожидается усиление антициклона. Мы ожидаем понижения температуры. Ночью в понедельник в Москве −1...-3 градуса, по области до −6. В дневные часы в Москве −1...+1 градус, по области −3...+2 градуса, — сообщила она.

Представитель Гидрометцентра добавила, что 17–18 ноября ночью температура воздуха может опускаться до минус 8 градусов по Цельсию.

В ближайшие выходные, впрочем, синоптики ожидают по-прежнему тёплую для ноября погоду.

В субботу обойдётся преимущественно без осадков. Ночью в Москве около нуля, в Подмосковье минимальная температура составит от минус 3 до плюс 2 градусов, местами ожидаются условия для гололедицы. В воскресенье на Москву и Московскую область окажет влияние циклон, поэтому местами пройдут небольшие осадки — морось, слабый дождик и даже мокрый снег. Температура в течение суток в Москве 0...+2 градуса, в Подмосковье — от минус 2 до плюс 3 градусов, — заявила Макарова.

Как сообщал NEWS.ru, по прогнозам метеорологов, первый снег выпадет в Москве в воскресенье, 15 ноября. Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус отметил, что можно будет полюбоваться снежинками в небе, однако пока снежный покров они не образуют.