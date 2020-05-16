Москвичам выдали пять тысяч смартфонов с «Социальным мониторингом»

https://static.news.ru/photo/b672dcf2-9760-11ea-a85b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Примерно пять тысяч мобильных телефонов с приложением «Социальный мониторинг», которое позволяет отслеживать нарушителей карантина, выдали столичным жителям. Однако практика показала, что люди предпочитают пользоваться своим смартфоном. Об этом сообщил руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Изначально было выдано около 5 тысяч телефонов для такой процедуры, но, как показала практика, люди предпочитают всё-таки установить приложение на свой телефон, к которому привыкли, — сообщил Лысенко РИА Новости.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин своим указом обязал горожан использовать технологии мониторинга для подтверждения своего местонахождения. Приложение «Социальный мониторинг» и камеры видеонаблюдения помогают контролировать соблюдение мер самоизоляции во избежание распространения коронавируса.

Сейчас в мире коронавирусом заражены более 4,5 млн человек. Жертвами COVID-19 стали более 307 тысяч человек, более 1,6 млн выздоровели. В России к 16 мая зафиксировано 272 043 случая коронавирусной инфекции. За сутки их число увеличилось на 9200. С болезнью справились 63 166 человек. Умерли 2537 человек, из них 119 скончались за последние сутки.

В Москве коронавирусом заражены 138 969 человек, 26 032 выздоровели, 1432 умерли. Из них 74 — за последние сутки.

Как писал NEWS.ru, в Москве зафиксировали более 70 тысяч нарушений самоизоляции за весь период.