Москвичам пообещали резкое похолодание к концу недели

https://static.news.ru/photo/7b4ecefe-9252-11eb-b114-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В столичный регион к концу рабочей недели придут похолодание и обильные дожди. Об этом рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Не исключено, что выпадет где-то 25–30% месячной нормы осадков, — цитирует RT метеоролога.

По её словам, большое количество осадков объясняется тем, что ближе к выходным Москва окажется во власти циклона с южными чертами. При этом в выходные столбик термометра будет держаться в районе 5–7 градусов тепла. В Московской области не исключены заморозки до минус трёх градусов.

Ранее, как писал NEWS.ru, метеоролог Gismeteo Леонид Старков заявил, что классическая весенняя погода с температурой чуть выше нормы ожидается в апреле. По его словам, количество осадков будет небольшим и редким. Ниже нуля столбики термометров будут опускаться только по ночам и в первой половине месяца. Вторая половина апреля отметится только положительными значениями. К маю температура поднимется до 15–17 градусов.