«Москвич» 60-х годов обнаружили на дне Невы в Петербурге

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Машину «Москвич-403», которая выпускалась в 1960-х годах, нашли на дне Невы в Петербурге при обследовании акватории на наличие взрывоопасных предметов, сообщили в пресс-службе Северо-Западного главка Росгвардии. По данным ведомства, обнаруженный автомобиль не представляет опасности.

В ходе обследования акватории и гидротехнических сооружений Невы на наличие взрывоопасных предметов возле причала «Медный всадник» водолазы Росгвардии разыскали на глубине около шести метров покрытый илом и обрастаниями, предположительно, «Москвич-403», выпускавшийся с 1962 по 1965 год, — говорится в сообщении.

Ранее на дне Южно-Китайского моря обнаружили легендарную американскую подлодку времен Второй мировой войны USS Harder. Затонувшая субмарина находится на глубине 1140 метров почти без повреждений, за исключением боевой рубки.

Подлодка вошла в эксплуатацию в 1943 году на военно-морской базе США в Перл-Харборе и совершила шесть боевых походов. Командовал судном Сэмюэль Дили, которого прозвали «убийцей эсминцев».

До этого на северо-востоке Мексики ученые нашли полный скелет огромной доисторической акулы птиходус (Ptychodus). Акула существовала на Земле 105–75 млн лет назад. До этой находки исследователи имели небольшие представления об этом виде, поскольку его останки сохранились только в виде крупных зубов.