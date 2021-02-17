Москва встала в девятибалльных пробках

https://static.news.ru/photo/0b32bf8e-713e-11eb-b9c7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автомобильные пробки в Москве вечером 17 февраля достигли девяти баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки».

Сложнее всего ситуация в центре столицы. В заторе застыло Садовое кольцо как на внешней, так и на внутренней стороне. Наибольшие затруднения движения отмечаются на севере, северо-востоке и юго-востоке.

Пробки также присутствуют на Москворецкой, Раушской и Софийской набережных. Добраться до пункта назначения через Яузский, Никитский, Сретенский и Чистопрудный бульвары будет весьма затруднительно. Постоять придётся и на Мясницкой, Неглинной улицах, а также улицах Петровка, Новый Арбат, Большая Дмитровка и Большая Полянка.

Затруднения движения наблюдаются на участках ТТК в обоих направлениях, особенно на северо-западе, западе и юге. Проблемы есть и на МКАД на юге, юго-западе, востоке. Помимо этого, в заторах застыли Ленинградское, Варшавское шоссе, а также шоссе Энтузиастов.

Ранее NEWS.ru писал, что после сильных снегопадов, прошедших в столичном регионе в конце минувшей недели, автомобили следует как можно скорее вызволить из-под снега. Такой совет дал автолюбителям вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. По словам эксперта, снег на солнце имеет свойство слёживаться и превращаться в плотную корку.