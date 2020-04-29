Москва ввела новый порядок продления рабочих пропусков из-за самоизоляции

С 29 апреля в Москве начинает действовать сервис продления цифровых пропусков для поездок на работу. Об этом
Теперь продлить действия QR-кодов можно в упрощённом порядке. Все ранее оформленные пропуска будут действовать до 4 мая, но если придётся ездить на работу с 5 по 11 мая, то его нужно продлить. Важно, что это нужно успеть сделать до 4 мая.
При этом порядок оформления кодов для разовых поездок остаётся прежним. Они выдаются только два раза в неделю, а для поездок к врачу или волонтёрской деятельности — ежедневно. Об этом
Сейчас в России COVID-19 заболели 99 399 человек из 85 регионов страны. За весь период с начала пандемии умерло 972 пациента, справиться с болезнью удалось 10 286.
Как писал NEWS.ru, ранее суд отклонил иск к мэру Москвы против введения цифровых пропусков.
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