Москва ввела новый порядок продления рабочих пропусков из-за самоизоляции

https://static.news.ru/photo/7220d202-8a0e-11ea-b7d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 29 апреля в Москве начинает действовать сервис продления цифровых пропусков для поездок на работу. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин в своём блоге.

Теперь продлить действия QR-кодов можно в упрощённом порядке. Все ранее оформленные пропуска будут действовать до 4 мая, но если придётся ездить на работу с 5 по 11 мая, то его нужно продлить. Важно, что это нужно успеть сделать до 4 мая.

При этом порядок оформления кодов для разовых поездок остаётся прежним. Они выдаются только два раза в неделю, а для поездок к врачу или волонтёрской деятельности — ежедневно. Об этом сообщается в Указе мэра Москвы «О внесении изменений в указы Мэра Москвы от 4 апреля 2020 г. № 40-УМ и от 11 апреля 2020 г. № 43-УМ».

Сейчас в России COVID-19 заболели 99 399 человек из 85 регионов страны. За весь период с начала пандемии умерло 972 пациента, справиться с болезнью удалось 10 286.

Как писал NEWS.ru, ранее суд отклонил иск к мэру Москвы против введения цифровых пропусков.