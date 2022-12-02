Московский зоопарк передал два гуманитарных груза для животных в Донбассе

Фото: t.me/Moscowzoo_official

Московский зоопарк в рамках помощи зоопаркам Донбасса передал два гуманитарных груза для оставшихся без хозяев животных. Корма и лекарства уже поступили в конноспортивный клуб «Велес» в Макеевке и приют «Кот и пёс» в Горловке, сообщается в Telegram-канале столичного зоопарка.

КСК «Велес» и приют «Кот и пёс» сейчас делают все возможное для помощи бездомным животным. Приют в основном помогает кошкам и собакам, оставшимся без хозяев. КСК приютил немало более экзотических животных: енотовидные собаки, змеи, вороны и многие другие, — говорится в сообщении.

В клуб «Велес» доставлено более пяти тонн кормов и медикаментов, в приют «Кот и пёс» — более тонны стройматериалов, кормов и медикаментов. Сейчас особенно были необходимы препараты для проведения операций, грузы были сформированы с учетом запросов адресатов, спасающих жизнь осиротевшим животным в сложных условиях.

Героизм сотрудников КСК «Велес» и приют «Кот и пёс» невозможно переоценить. В сложнейших условиях они рискуют, чтобы помочь животным, привезти их в безопасное место, обеспечить кормами и лечением, — отмечается в публикации.

Сбор помощи для животных Донбасса продолжается. Акция помощи зоопаркам Донбасса #МЫВМЕСТЕ организована Московским зоопарком и Союзом зоопарков и аквариумов России совместно с волонтерским движением #МЫВМЕСТЕ, Общероссийским народным фронтом и Всероссийским студенческим корпусом спасателей при поддержке Общественной палаты РФ.

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