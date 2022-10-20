Из зоны боевых действий в ЛНР эвакуировали гималайского медведя Грома В Московский зоопарк из зоны боевых действий в ЛНР доставили гималайского медведя Грома

Фото: пресс-служба партии «Зеленая Альтернатива»

В Московский зоопарк из ЛНР привезли гималайского медведя Грома, сообщает «КП-Ростов-на-Дону». Местные жители опасались, что из-за артиллерийских обстрелов у животного случился инсульт. Косолапый был символом завода в Кременной, однако город оказался в непосредственной близости от зоны боевых действий. Ранее в мини-зоопарке предприятия от обстрелов и отсутствия правильного корма уже погибли овцы, козы и коровы.

Люди делились: после того, как очередной разрыв случился возле мишкиной клетки, он долго не вылезал из своей берлоги. А еще — не очень хорошо ел и плохо передвигался. Казалось, что правая сторона у него была частично парализована, — рассказал Соловьев.

Как рассказал зоозащитник Степан Соловьев, о Громе он узнал от военных, когда возил в регион гуманитарную помощь. Московский зоопарк выделил активистам усыпляющие медикаменты, специальную темную клетку и специалиста, который согласился сопровождать активистов в ЛНР.

В Московском зоопарке Грому уже провели медосмотр, инсульт пока не подтвердили. Состояние животного оценивается врачами как удовлетворительное, однако медики отметили, что у медведя не хватает нескольких зубов. На новом месте медведь уже облюбовал новый вольер и с наслаждением грызет вкусную косточку.

Ранее сообщалось, что в Москву доставили раненого белого медведя. Животное обнаружили без сознания возле жилых домов на острове Диксон в Красноярском крае. По словам местных, животное самостоятельно вышло к людям за помощью.