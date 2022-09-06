Медведицу с острова Диксон погрузили в самолет до Москвы

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Тяжелораненую белую медведицу, которую накануне обнаружили на острове Диксон и перенаправили в Норильск, отвезут на лечение в столицу. В настоящий момент она уже находится на борту самолета, следующего в Москву, сообщает гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова в своем Telegram-канале. Она и другие сотрудники заведения продолжают следить за состоянием измученного животного.

Медведицу уже погрузили в самолет Норильск — Москва. Состояние также оценивается как стабильно тяжелое, но она смогла позавтракать — аппетит вернулся. Следите за новостями, — написала Акулова.

Впервые о пострадавшей белой медведице стало известно 3 сентября. Ее нашли на острове Диксон с огнестрельными и ножевыми ранениями. Вероятно, она стала жертвой нападения браконьеров. Накануне животное перевезли авиацией в Норильск.

Это не первый случай, когда на Диксоне спасают белого медведя. Ранее спасенную в населенном пункте белую медведицу, у которой в пасти застряла банка сгущенки, уже выпустили в естественную среду обитания. Ее отпустили с запасом рыбы, поскольку она была сильно истощена и первое время не могла охотиться самостоятельно.

Язык медведицы был порезан, однако специалисты заверили, что он должен скоро зажить. В администрации поселка рассказали, что больше не станут следить за судьбой медведицы, теперь за ней будет наблюдать Росприроднадзор.