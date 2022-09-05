На севере Красноярского края спасли белого медведя С Диксона эвакуировали раненого белого медведя

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Тяжело раненного белого медведя перевезли авиацией из Диксона в Норильск, где им займутся московские специалисты и сотрудники Росприроднадзора, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-служба министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края. Отмечается, что, возможно, зверь получил ранение в результате нападения браконьеров.

Инспекторы ведомства незамедлительно отправились на Диксон. Обездвиженного хищника обнаружили недалеко от жилых домов. Его усыпили и на самолете доставили в Норильск... В настоящее время хищника транспортировали из Диксона в Норильск. По предварительным данным, медведь серьезно ранен, — говорится в сообщении.

Это не первый случах, когда на Диксоне спасают белого медведя. Ранее спасенную в Диксоне белую медведицу, у которой в пасти застряла банка сгущенки, уже выпустили в естественную среду обитания. Отмечается, что животное отпустили с запасом рыбы, поскольку оно сильно истощено и первое время не сможет охотиться самостоятельно.

Язык медведицы оказался порезан, однако специалисты говорят, что он скоро заживет. В администрации поселка рассказали, что больше не будут следить за судьбой медведицы, теперь за ней будет наблюдать Росприроднадзор.