Московских инвалидов обучат самостоятельной жизни

https://static.news.ru/photo/fc9cd254-da05-11ea-94a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В сентябре в Москве начнёт свою работу социальная гостиница, где горожан с ограниченными возможностями здоровья будут обучать навыкам самостоятельного проживания. Курс реабилитации, рассчитанный на 19 дней, пройдут 216 человек с детским церебральным параличом, аутизмом, нарушением зрения, умственной отсталостью, черепно-мозговой травмой, шизофренией, синдромом Дауна и другими генетическими заболеваниями.

Освободившись от гиперопеки со стороны родителей или персонала интерната, инвалиды мобилизуют свои способности к обучению и в кратчайшие сроки добиваются значительного прогресса вплоть до перехода на сопровождаемое проживание, — сообщает mos.ru.

Инвалиды 18–45 лет временно переедут в девять специально оборудованных тренировочных квартир, где под контролем наставников научатся самостоятельно управлять денежными расходами, делать покупки, готовить пищу, накрывать на стол, наводить порядок, стирать и гладить одежду. Помогать участниками программы будут социальные психологи, их тренинги помогут инвалидам развить коммуникативные способности и научиться выстраивать отношения с другими людьми.

На эти цели правительство Москвы выделит субсидию в 19,8 млн рублей.

Как писал NEWS.ru, ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила о создании социальной гостиницы для детей с онкологическими заболеваниями. По её словам, для этих целей правительство города передало в безвозмездное пользование фонду «Добрый дом» два здания на десять лет. В гостинице смогут останавливаться члены семей детей, проходящих лечение в московских клиниках. Обычно ребёнок, когда получает направление на лечение онкологического заболевания, проводит в больнице около 20 дней, после чего ещё 6–12 месяцев проходит процедуры. Съём жилья в столице на такой длительный срок по карману не всем.