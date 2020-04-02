Московские поликлиники обслуживают по восемь тысяч вызовов в день

https://static.news.ru/photo/fb9e076c-74c3-11ea-893b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Городские поликлиники столицы переориентировали на оказание медпомощи на дому. Их выездные службы были усилены, ежедневно врачи обслуживают до восьми тысяч вызовов.

К работе поликлиник дополнительно привлечены ординаторы. С начала марта врачи выездных бригад взрослых поликлиник в среднем в день обслуживают почти восемь тысяч вызовов на дому, — цитирует mos.ru заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасию Ракову.

Она подчеркнула, что особое внимание врачи уделяют горожанам старшего возраста и пациентам с хроническими заболеваниями, имеющими признаки ОРВИ и гриппа. Все сотрудники выездных служб обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Как писал NEWS.ru, в Москве пожилым людям посоветовали воздержаться от визита к врачу, если для этого им придётся воспользоваться общественным транспортом. Вместо этого пенсионерам посоветовали воспользоваться услугой вызова врача на дом. Согласно указу мэра города Сергея Собянина, режим самоизоляции в Москве продлится до 14 апреля 2020 года.

По данным на 2 апреля, в России выявлено 3548 подтверждённых случаев коронавирусной инфекции, более 230 человек уже выписаны из больниц, при этом часть заболевших проходит лечение дома, 30 умерли. Из них на Москву приходится 2475 случаев, 140 человек выписаны, 19 скончались.