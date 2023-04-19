Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Ефремова (Тульская область) отказалась от иска по лишению родительских прав отца (Алексея Москалева) и матери Маши Москалевой, сообщает «Вести. Тула» со ссылкой на председателя комиссии Светлану Давыдову. Отмечается, что главной задачей инициативы была защита интересов девочки, в том числе ее права на получение образования. Москалева ранее осудили на два года колонии за дискредитацию ВС РФ.

Все это время мы работали с родственниками Маши, особенно с ее мамой. В итоге мама сейчас с Машей, у них хорошие отношения. Маша снова начала учиться. Таким образом, на сегодня причины, которые были указаны в иске об ограничении родителей в правах, устранены. Ходатайство об отказе от иска направлено в суд. Мы продолжим сопровождать семью и оказывать ей всестороннюю помощь, — сообщила она.