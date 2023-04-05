Мать Маши Москалевой забрала дочь из приюта Львова-Белова: мать Марии Москалевой забрала свою дочь из реабилитационного центра

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Мать Маши Москалевой, дочери осужденного на два года за дискредитацию ВС РФ Алексея Москалева, Ольга Ситчихина забрала девочку из реабилитационного центра города Ефремов. Об этом в своем Telegram-канале сообщила уполномоченная по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова. По ее словам, перед этим она лично встречалась с женщиной и обсуждала сложившуюся в семье ситуацию.

Ольга уже забрала Машу из социально-реабилитационного центра, где та находилась по заявлению мамы. Ольга на данный момент не ограничена в родительских правах, поэтому было достаточно расторгнуть договор о временном помещении ребенка в учреждение, — написала омбудсмен.

Она также пояснила, что Маша сначала не хотела жить с матерью, однако в дальнейшем позиция девочки изменилась и она сообщила о ней омбудсмену в беседе по телефону.

Львова-Белова выразила надежду, что у матери и дочери «все сложится», сама же она пообещала оказать семье необходимую помощь.

Отца девочки Алексея Москалева ранее приговорили к двум годам колонии за комментарии в социальных сетях. В день вынесения приговора он сбежал из-под домашнего ареста, но был задержан спустя три дня в Белоруссии.

После начала уголовного разбирательства дочь Москалева Маша, которую он воспитывал сам, была помещена в приют. Семейство Москалевых подверглось проверкам после того, как на уроке ИЗО в школе девочка нарисовала российский и украинский флаги с антивоенными лозунгами.