Адвокат подтвердил задержание Алексея Москалева в Минске Адвокат Захватов подтвердил задержание Алексея Москалева в Минске

Фото: Социальные сети

Алексей Москалев

Адвокат Дмитрий Захватов подтвердил NEWS.ru, что Алексей Москалев, сбежавший из-под домашнего ареста 28 марта, задержан в Минске. Мужчину судили по статье о дискредитации армии, суд назначил ему два года лишения свободы.

Могу действительно только лишь подтвердить, что он, по всей видимости, задержан, потому что связи у меня с ним нет, и она пропала ровно в тот момент, в который по другому каналу получил сообщение о том, что он задержан, — сказал он.

Юрист подчеркнул, что не является защитником Москалева. Поэтому NEWS.ru также поговорил с непосредственным защитником задержанного — Владимиром Билиенко. Он сказал, что у него нет связи с подзащитным с понедельника, а всю информацию он, как и остальные, узнает из Telegram-каналов.

Захватов также заявил, что в теории Москалева не должны выдать из Белоруссии, так как в уголовном законодательстве этой страны нет нормы о дискредитации вооруженных сил России, по которой мужчину судили на родине. Но, подчеркивает он, это лишь в теории, потому что «законы в Белоруссии не действуют».

Адвокат также рассказал, что побег из-под домашнего ареста не должен добавить Москалеву срока.

С точки зрения закона побег из-под домашнего ареста никак не квалифицируется, никакой ответственности за это нет. Но что будет, мы не знаем, потому что в России право тоже работает очень плохо, но в теории добавить срок ему не могут за это именно, — объяснил Захватов.

Уголовное дело по статье о дискредитации армии (ч. 1 ст. 280.3 УК) против Москалева возбудили в декабре прошлого года. Мужчину задержали 1 марта, а его 13-летнюю дочь, которую он воспитывает один, отправили в социальный центр. Днем позже Ефремовский городской суд отправил Москалева под домашний арест: многие надеялись, что это позволит вернуть девочку из приюта. Однако Маша осталась в социальном центре: СМИ писали, что ее отказываются возвращать домой и запрещают созваниваться с отцом.

Внимание к семье Москалевых приковано с прошлого года. Весной 2022 года директриса школы, где училась Маша, пожаловалась на девочку в полицию за антивоенный рисунок. В результате на отца школьницы составили административный протокол о дискредитации армии. Поводом стали комментарии Алексея в «Одноклассниках», где он негативно высказывался о спецоперации. Суд оштрафовал его на 32 тысячи рублей.

Ранее NEWS.ru рассказывал о том, как Алексей Москалев сбежал из-под домашнего ареста.