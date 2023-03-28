ФСИН: отец Маши Москалевой уже нарушал режим домашнего ареста Сбежавший от суда отец девочки с антивоенным рисунком уже нарушал условия домашнего ареста, - ФСИН

Фото: Соцсети

Алексей Москалев

Отец Маши Москалевой Алексей Москалев, находясь под домашним арестом, уже нарушал запреты. Об этом NEWS.ru рассказали в УФСИН по Тульской области. Сегодня суд приговорил его к двум годам колонии по делу о дискредитации армии. Заседание прошло без него, так как мужчина сбежал.

Пресс-секретарь Тульского областного суда подтвердила NEWS.ru, что Москалев сбежал.

В УФСИН по Тульской области рассказали, что сегодня в 4 утра мужчина нарушил запрет — покинул место жительства. Приехавшие конвоиры в 8 утра обнаружили, что подсудимого нет дома.

«Сотрудник незамедлительно доложил в УФСИН России по Тульской области, затем информация о том, что обвиняемый Москалев А.В. скрылся от контроля уголовно-исполнительной инспекции, стразу же была направлена в правоохранительные органы и Ефремовский межрайонный суд Тульской области», — рассказали в ведомстве.

В УФСИН также добавили, что сейчас Москалева разыскивают.

По информации УФСИН, обвиняемый уже нарушал условия домашнего ареста — покидал жилье. Это произошло 15 марта в промежуток между двумя и тремя часами ночи. По этой причине сотрудники ведомства просили суд изменить меру пресечения Москалеву. На данный момент ходатайство находится на рассмотрении.