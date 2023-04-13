Осужденного за фейки о ВС РФ Москалева передали России Белоруссия передала России осужденного за дискредитацию армии Москалева

Фото: Соцсети

Алексей Москалев

Белоруссия передала России задержанного в республике жителя Тульской области Алексея Москалева, осужденного на два года колонии за дискредитацию ВС РФ и сбежавшего из-под домашнего ареста, сообщает РИА Новости. Соответствующую информацию о передаче Москалева подтвердила начальник управления информации и общественных связей белорусского МВД Наталья Сахарчук.

Подтверждаю [факт передачи], — сказала представитель белорусской полиции.

Сообщения об экстрадиции Москалева в Россию появились 12 апреля. Адвокат россиянина Владимир Билиенко сообщал, что ему не известно о передаче мужчины российской стороне.

О нахождении Москалева в СИЗО белорусского города Жодино в посольстве РФ в Минске сообщили 7 апреля. На тот момент россиянин ожидал решения о его депортации на родину. В дипмиссии отмечали, что работа по этому ведется по линии правоохранительных органов России и Белоруссии.

Москалев сбежал из-под домашнего ареста 28 марта. О побеге обвиняемого стало известно после того, как Ефремовский межрайонный суд Тульской области приговорил его к двум годам колонии за повторную дискредитацию Вооруженных сил России. Несовершеннолетняя дочь Москалева, которую он воспитывал один, после его задержания была помещена в приют, откуда позже ее забрала мать.