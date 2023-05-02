Baza: мошенники обманули военнослужащую из Подмосковья на 20 млн рублей

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил, что в подмосковных Химках 34-летняя военнослужащая перевела мошенникам 20 млн рублей. По данным канала, злоумышленники угрожали отправить ее накопления украинским националистам и обманом заставили перевести им крупную сумму.

По сведениям Baza, мошенники действовали по отработанной схеме: военнослужащей звонили несколько человек, которые представлялись следователями, сотрудниками ФСБ и Центробанка. Они узнали, какую сумму женщина хранит в банке, а затем убедили ее снять, взять несколько кредитов и всю сумму перевести на «безопасные счета».

Как стало известно каналу, спустя два дня после выполнения требований мошенников женщина поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию. При этом она рассказала, что никогда не слышала о мошенничествах по телефону и поэтому сразу поверила звонившим.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что аналогичным образом был обманут еще один военнослужащий в Подмосковье. Он лишился 3 млн рублей, переведя их мошенникам из опасений, что деньги могут пойти на финансирование ВСУ. Полиция возбудила уголовное дело.