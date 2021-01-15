Мошенники обманули сотни человек в КБР с помощью Instagram

https://static.news.ru/photo/3431e56a-57fb-11eb-b626-fa163e074e61_660.jpg Фото: Igor Golovniov/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Кабардино-Балкарии 600 человек пострадали от действий мошенников, организовавших виртуальную финансовую пирамиду. В общей сложности они потеряли не менее 260 млн рублей.

По обращениям потерпевших возбуждены уголовные дела по статьям о мошенничестве и организации деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества. Санкции по ним предусматривают лишение свободы на срок до 10 лет.

Согласно данным следствия, финансовая пирамида была создана в феврале 2020 года. Для её рекламы злоумышленники привлекли популярных Instagram-блогеров. Они предлагали пользователям делать вклады, которые якобы будут инвестироваться в высокодоходные проекты. Участникам пирамиды обещали ежемесячно выплачивать до 100% от вложенных сумм.

На самом деле мошенники не собирались заниматься какой-либо легальной инвестиционной деятельностью. Выплаты вкладчикам они производили за счёт поступления средств от новых клиентов, сообщает «Российская газета» со ссылкой на правоохранительные органы республики.

Организаторы пирамиды задержаны. Шесть жительниц КБР в возрасте от 21 до 34 лет заключены под стражу.

Как писал NEWS.ru, ЦБ РФ в 2020 году зафиксировал деятельность 220 финансовых пирамид. Примерно четверть из них были ориентированы на инвестиции в псевдокриптовалюты.