В Мосгордуме обсудят вопрос отмены новогодних и рождественских мероприятий в столице, если соответствующие предложения поступят, заявил депутат, председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, передает РИА Новости. Согласно словам депутата, заседание состоится через неделю.
Пока в Мосгордуме нет таких обсуждений. Я думаю, что следующее заседание Мосгордумы будет через неделю, если есть такие предложения, конечно, мы обсудим, — рассказал Герасимов.
Ранее стало известно, что на совещании петербургского губернатора Александра Беглова с членами местного правительства было принято решение об отмене общегородских мероприятий в Санкт-Петербурге, посвященных Новому году и Рождеству. Все деньги, которые удастся сэкономить, отправят на нужды добровольцев и мобилизованных. Аналогичное решение было принято до этого в Ленинградской области.
Кроме того, новогодние празднества и фейерверки отменили в Нижнем Новгороде. Мэр города Юрий Шалабаев сообщил, что средства, которые изначально планировалось потратить на концерты и гулянья, направят в качестве льгот семьям мобилизованных.