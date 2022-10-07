В Мосгордуме сообщили, будет ли обсуждаться отмена новогодних мероприятий Депутат МГД Герасимов: отмену новогодних мероприятий в столице обсудят, если будут предложения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Мосгордуме обсудят вопрос отмены новогодних и рождественских мероприятий в столице, если соответствующие предложения поступят, заявил депутат, председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, передает РИА Новости. Согласно словам депутата, заседание состоится через неделю.

Пока в Мосгордуме нет таких обсуждений. Я думаю, что следующее заседание Мосгордумы будет через неделю, если есть такие предложения, конечно, мы обсудим, — рассказал Герасимов.

Ранее стало известно, что на совещании петербургского губернатора Александра Беглова с членами местного правительства было принято решение об отмене общегородских мероприятий в Санкт-Петербурге, посвященных Новому году и Рождеству. Все деньги, которые удастся сэкономить, отправят на нужды добровольцев и мобилизованных. Аналогичное решение было принято до этого в Ленинградской области.

Кроме того, новогодние празднества и фейерверки отменили в Нижнем Новгороде. Мэр города Юрий Шалабаев сообщил, что средства, которые изначально планировалось потратить на концерты и гулянья, направят в качестве льгот семьям мобилизованных.