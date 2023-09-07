Момент взрыва в Ростове-на-Дону попал на видео SHOT показал момент взрыва в Ростове-на-Дону

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT опубликовал видео момента взрыва в Ростове-на-Дону, после которого начался пожар. По данным канала, инцидент случился на Пушкинской улице.

По предварительным данным, после взрыва на Пушкинской улице загорелся припаркованный автомобиль, — отмечается в сообщении.

Канал сообщает, что мощный взрыв прогремел в двух кварталах от штаба ЮВО. На месте уже работают оперативные службы.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что средства противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат в небе над городом. Последствия инцидента на земле уточняются.

Очевидцы в Ростове-на-Дону прежде сообщили о прогремевшем взрыве, говорилось о горящем автомобиле на Пушкинской улице. Точные данные о случившемся на тот момент выяснялись.

Ранее сообщалось, что 5 сентября произошел взрыв около военкомата Невского района Санкт-Петербурга. Звук взрыва было слышно в шахте, которая ведет в заброшенное бомбоубежище. Предполагается, что СВУ состояло из радиомодуля с батарейкой и пороха. На месте взрыва работали сотрудники оперативных служб.