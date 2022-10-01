Момент возгорания самолета на аэродроме Бельбек попал на видео

Фото: Социальные сети

Вид на аэродром Бельбек под Севастополем

Момент возгорания самолета на севастопольском аэродроме Бельбек попал на видео. Губернатор региона Михаил Развожаев сообщил, что судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы, после чего загорелось.

Пилоту удалось эвакуироваться. По предварительной версии, причиной пожара стал частичный подрыв боекомплекта.

На место инцидента оперативно прибыли пожарные. Огнеборцам удалось быстро справиться с пламенем. В результате возгорания аэродром не пострадал.

Недавно в Сети опубликовали видео падения, предположительно, военного самолета в Крыму. По словам очевидцев, перед крушением воздушного судна прозвучал громкий взрыв. В Минобороны не подтверждали информацию о падении истребителя.