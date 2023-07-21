Момент уничтожения спрятанного танка ВСУ в Донбассе попал на видео «РВ»: ВС РФ поразили танковую позицию ВСУ на Краснолиманском направлении

Фото: Kalashnikov Media/Global Look Press

Российские военные нанесли удар по огневой позиции ВСУ, где располагался танк противника, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Как уточняется, бой развернулся на Краснолиманском направлении в ДНР. Бронемашину поразили при помощи дрона-камикадзе «Ланцет».

На кадрах из зоны боевых действий видно, что украинские военные спрятали танк за домом на территории брошенного частного владения в небольшом поселке, название которого не сообщается. Защитить машину не удалось — ее успешно поразили при помощи барражирующего боеприпаса.

Военкор Александр Сладков ранее сообщал, что ВСУ начали минировать подходы к своим позициям на участке Васильевка — Липовое около Соледара. По его словам, украинские военные боятся наступления ВС РФ. Сейчас противник несет потери из-за работы российской артиллерии.

При этом ВСУ осуществляют атаки малыми группами по 20 человек при поддержке до пяти единиц военной техники. Они также активно применяют беспилотники, что позволяет сделать вывод об имеющемся запасе боеприпасов и готовности атаковать объекты Вооруженных сил России, отметил он.