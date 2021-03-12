Молодому человеку, отсидевшему за убийство отца, отменили приговор

Кассационный суд отменил приговор Ярославу Мельниченко, который в 2010 году в 14-летнем возрасте был осуждён на восемь лет лишения свободы за убийство собственного отца. Молодой человек провёл несколько лет в тюрьме и вышел в прошлом году по УДО.
Как
Но на деле всё оказалось не так просто и эта версия была не единственной. Так, согласно другой версии, отец и мать мальчика имели пристрастие к алкоголю, и после ссоры на этой почве именно женщина совершила убийство, но оговорила сына, испугавшись последствий. Адвокат Алексей Аванесян заметил, что Ярослав и сам указывал на мать.
Главным доказательством вины Ярослава было его признание. Но позже он заявил, что пошел на самооговор, потому что пожалел свою мать. Именно она, по его версии, и убила отца. К сожалению, мы взялись за дело мальчика слишком поздно. Тогда его защищал (если эти действия коллеги можно так назвать) дежурный адвокат. Никаких попыток добиться тщательного расследования предпринято им не было, — сетует юрист.
Аванесян также рассказал, что заседание, на котором ребёнок был осуждён на заключение, прошло без него самого и без его представителей, его просто отправили в колонию. На данный момент выходит, что обвинительный приговор так и не вступил в силу. Ярослав вышел на свободу, но не стал возвращаться в Краснодарский край. Где он находится сейчас, адвокат не сообщает. Как пишет источник, в деле ещё могут появиться новые обстоятельства.
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