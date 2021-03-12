Молодому человеку, отсидевшему за убийство отца, отменили приговор

https://static.news.ru/photo/a9a4dcc4-833b-11eb-a14c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кассационный суд отменил приговор Ярославу Мельниченко, который в 2010 году в 14-летнем возрасте был осуждён на восемь лет лишения свободы за убийство собственного отца. Молодой человек провёл несколько лет в тюрьме и вышел в прошлом году по УДО.

Как передаёт «КП-Кубань», летом 2010 года юноша был осуждён за убийство отца в посёлке Новомихайловском Туапсинского района. Согласно официальной версии, мужчина требовал от сына послушания и хороших оценок, грозя лишить его компьютерных игр. Ночью, когда он спал, сын набросился на него с кувалдой.

Но на деле всё оказалось не так просто и эта версия была не единственной. Так, согласно другой версии, отец и мать мальчика имели пристрастие к алкоголю, и после ссоры на этой почве именно женщина совершила убийство, но оговорила сына, испугавшись последствий. Адвокат Алексей Аванесян заметил, что Ярослав и сам указывал на мать.

Главным доказательством вины Ярослава было его признание. Но позже он заявил, что пошел на самооговор, потому что пожалел свою мать. Именно она, по его версии, и убила отца. К сожалению, мы взялись за дело мальчика слишком поздно. Тогда его защищал (если эти действия коллеги можно так назвать) дежурный адвокат. Никаких попыток добиться тщательного расследования предпринято им не было, — сетует юрист.

Аванесян также рассказал, что заседание, на котором ребёнок был осуждён на заключение, прошло без него самого и без его представителей, его просто отправили в колонию. На данный момент выходит, что обвинительный приговор так и не вступил в силу. Ярослав вышел на свободу, но не стал возвращаться в Краснодарский край. Где он находится сейчас, адвокат не сообщает. Как пишет источник, в деле ещё могут появиться новые обстоятельства.

Ранее NEWS.ru писал, что во французском городе Мец школьник готовил убийство учителя. О намерении совершить преступление полиции сообщил сам подросток. Сотрудникам правоохранительных органов удалось предотвратить трагедию, которая могла разыграться в колледже Филиппа де Виньёля.