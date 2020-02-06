Фото: UNHumanRightsUkraine/facebook.com

Мониторинговая миссия ООН отправилась на пограничные пункты «Каланчак» и «Чонгар». Они находятся на границе Украины и Крыма. Отчёты о поездке будут опубликованы 12 марта.

Мы общаемся с людьми, которые пересекают административную границу, чтобы узнать о ситуации на полуострове. Как всегда, в нашем следующем публичном докладе будет отдельная секция о Крыме, — цитирует сообщение сотрудников ООН «МК в Крыму».

Как ранее писал NEWS.ru, глава Государственного департамента США Майкл Помпео заявил, что Киев навсегда потерял Крым. Такой вывод он сделал после визита на Украину.

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