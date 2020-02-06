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В Санкт-Петербурге мошенники пытались снять со счетов 50-летнего москвича, умершего в 2019 году, 580 млн рублей. Они подделали документы, представились наследниками, но их оперативно задержали полицейские.

Как сообщает «Царьград», махинацию устроили житель Башкортостана, сотрудник службы безопасности петербургского банка и сочинец, уже находящийся в розыске за кражу. В банке поддельные документы выявили быстро и обратились в полицию....