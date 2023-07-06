Таксист попытался изнасиловать финалистку «Миссис Сибири - 2016» В Новосибирске таксист попытался изнасиловать финалистку «Миссис Сибири - 2016» Головко

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Финалистка конкурса «Миссис Сибирь — 2016» Виктория Головко рассказала о попытке изнасилования таксистом в Новосибирске. В беседе с «360» девушка отметила, что отвлеклась, выходя из машины, когда доставала ключи. В этот момент водитель, который вез ее, напал на Головко и порвал ей платье.

Муж посадил меня в машину такси, я поехала до подъезда. Потом стала доставать ключи и отвлеклась, а таксист просто на меня напрыгнул. Он порвал мне платье, я отбивалась как могла, — отмечает девушка.

По словам Головко, мужчина не совершил задуманное, испугавшись очевидцев. Как стало известно после просмотра камер наблюдения, сзади подъехала другая машина, из-за чего таксист сразу же уехал. «Миссис Сибирь» добавила, что обратилась в службу поддержки, но там ей не смогли помочь.

Головко уточнила, что подала заявление в полицию и попросила выбрать в качестве меры пресечения арест, чтобы обезопасить свою семью. Правоохранители провели очную ставку с подозреваемым и взяли экспертизу. Девушка надеется, что таксиста привлекут к ответственности или депортируют из России.

В Москве ранее задержали 29-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании 18-летней девушки. Мужчина преследовал пострадавшую, которая возвращалась домой после работы. Затем злоумышленник столкнул девушку в овраг речки Коршуниха и изнасиловал.