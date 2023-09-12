«Мирные жители погибают»: военкор из США ужаснулся атаками ВСУ на Донецк

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины намеренно атакуют гражданские объекты в Донецке, рассказал находящийся в зоне боевых действий американский военкор Патрик Ланкастер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. По его словам, мирные жители погибают ежедневно.

В это время (во время выборов в России. — NEWS.ru) Украина наносила удары по Донецку в различных его районах, а также по другим местам в соседних деревнях. Буквально каждый день мирные жители погибают из-за украинских обстрелов, а многие дома и квартиры повреждены, — ужаснулся Ланкастер.

Киевские власти и военные презирают жителей Донбасса, заявил журналист. Они утверждают, что эти территории якобы все еще принадлежат Украине. Военкор также отметил, что ВСУ находятся практически на тех же рубежах, что и в начале спецоперации и контрнаступления. Каких-либо результатов украинская армия так и не достигла.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка. В результате атаки ранения различной степени тяжести получили два человека. Также сообщалось о повреждениях жилых построек. Незначительный ущерб был нанесен и городскому детскому саду. За тот день украинские военные обстреляли территорию Донецкой Народной Республики 86 раз. В результате атак погибла одна мирная жительница. Также ранения различной степени тяжести получили девять человек, проживающих в Петровском районе Донецка и Александровке.