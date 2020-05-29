Минздрав Чечни сообщил о большом числе больных COVID-19 в тяжёлой форме

https://static.news.ru/photo/069d5322-a131-11ea-87f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/docsuleymanov_95

Глава чеченского Министерства здравоохранения Эльхан Сулейманов рассказал, что в республике растёт число заболевших коронавирусом, причём многие из них переносят инфекцию тяжело.

Сулейманов заявил, что заболевших не становится меньше, напротив, ситуация усугубляется. Многие больные страдают сопутствующими хроническими заболеваниями, поэтому коронавирус протекает у них тяжело, врачи борются за их жизни. Глава ведомства призвал жителей к дисциплине и строгому соблюдению режима самоизоляции, напомнив, что пожилые люди находятся в группе риска.

За последние сутки поступило большое количество пациентов, 1085 человек находится в стационарах, 18 человек в тяжёлом состоянии, они подключены к аппаратам ИВЛ, — сказал министр во время прямого эфира в Instagram.

По данным на 28 мая, в Чечне зарегистрировано 1174 случая CОVID-19, из них 745 человек выздоровели, 13 скончались.

Как писал NEWS.ru ранее, чеченский глава Рамзан Кадыров считает, что пандемия коронавируса — не время для мыслей об отдыхе и отпуске для задействованных в борьбе с заболеванием специалистов. В частности, Кадыров предлагает отказаться от отпусков до улучшения эпидемиологической ситуации медработников, сотрудников МВД и Росгвардии.