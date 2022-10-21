Минсельхоз: в Рязани мобилизовали 180 работников сельского хозяйства Глава Минсельхоза Рязани Филиппов: в регионе мобилизовали 180 работников сельского хозяйства

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Глава Минсельхоза Рязани Дмитрий Филиппов заявил, что в регионе мобилизовано 180 работников сельского хозяйства. По его словам, которые передает «МК в Рязани», агропромышленному комплексу на данный момент не хватает почти двух тысяч рабочих рук. В связи с этим в регионе будет организовано массовое обучение на водителей тракторов, в том числе и женщин, рассказал чиновник.

Мы собрали в АПК тех, кто имеет водительскую специальность, и эти списки подаем на право обучения трактористами. В том числе и женщин, — заявил Филиппов.

Министр подчеркнул, что женщины также могут обучиться водить тракторы, поэтому для восполнения нехватки рабочей силы будет организовано массовое обучение. Филиппов подчеркнул, что после окончания СВО мобилизованные смогут вернуться на свои рабочие места, которые за ними сохраняются.

Председатель Ассоциации питомниководов и садоводов Ставропольского края Айдын Ширинов ранее обратился к главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву с просьбой предоставить отсрочку от мобилизации работникам отрасли. По его словам, мобилизация приведет к срыву уборочной кампании и нарушению цикла производства, тем более что в отрасли не достигнуты показатели по самообеспеченности. Все это может привести к приостановке инвестиций, снижению производства плодов и росту цен уже в будущем году.