«Коммерсант»: АПК и стройиндустрия попросили отсрочки от мобилизации

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Отраслевые ассоциации агропроизводителей просят Минсельхоз помочь в предоставлении отсрочки для работников, подчеркивая риски срыва уборочной кампании, дефицита фруктов и роста цен, пишет «Коммерсант». С аналогичной просьбой в правительство обратились производители стройматериалов, где под мобилизацию попали целые цеха.

Председатель Ассоциации питомниководов и садоводов Ставропольского края Айдын Ширинов обратился к главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву с просьбой предоставить отсрочку от мобилизации работникам отрасли. По его словам, мобилизация приведет к срыву уборочной кампании и нарушению цикла производства, тем более что в отрасли не достигнуты показатели по самообеспеченности. Все это может привести к приостановке инвестиций, снижению производства плодов и росту цен уже в будущем году.

Предоставлять отсрочку от мобилизации просит и Национальное объединение производителей стройматериалов и стройиндустрии, направившее письмо вице-премьеру Марату Хуснуллину. В нем сообщается, что призыв на военную службу высококлассных специалистов ставит под угрозу производственный процесс в том числе системообразующих предприятий. Стройиндустрия уже начала терять кадры, так как сотрудники, отвечающие за реализацию крупных проектов, покинули рабочие места, опасаясь мобилизации, добавляет управляющий партнер группы «Мета» Максим Лещев. Другие эксперты отмечают, что сокращение профессиональных кадров неминуемо приведет к снижению темпов реализации в том числе ключевых проектов и падению их качества. Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов считает, что госорганы должны дополнительно урегулировать правоотношения по мобилизации, чтобы отдельные секторы производства не переставали работать.

Ранее глава «Опоры России» Александр Калинин обратился к министру экономического развития Максиму Решетникову с просьбой предоставить отсрочку от частичной мобилизации для ключевых сотрудников малого и среднего бизнеса, пишут «Известия». По мнению главы организации, бизнес должен продолжать свою работу для удовлетворения потребностей государства и населения. В своем письме Калинин предложил установить квоты по призыву с одного предприятия, а также в случае мобилизации директора предоставить несколько дней для того, чтобы передать дела. Также предлагается приостановить начисление фискальных и иных обязательных платежей, которые не зависят от выручки и привязаны к самому статусу индивидуального предпринимателя.