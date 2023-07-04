Милашину и Немова планируют доставить в Москву

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Избитых в Чечне журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова планируют доставить бортом МЧС в Москву, сообщил ТАСС уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цогоев. На данный момент журналистка и адвокат находятся в Беслане, куда их привезли из Грозного.

Пообщался с Милашиной и Немовым. Милашиной делают обследование, ей делают МРТ сейчас, у нее переломы многочисленные. У Немова ножевое ранение, переломы также многочисленные. Вероятно, бортом МЧС их доставят в Москву, — сказал Цогоев.

Утром 4 июля в Грозном избили журналистку и адвоката, прилетевших на оглашение приговора Зареме Мусаевой, жене бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. Кроме того, нападавшие угрожали Милашиной и Немову оружием, после чего отобрали технику и разбили ее.

После этого пострадавших доставили в БСМП столицы региона. У обоих диагностированы множественные ушибы. Немова, предположительно, порезали ножом — глубоко ударили в ногу. Сообщалось, что адвокат плохо двигался, несмотря на то, что ему дали обезболивающее.

Позже председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина призвала ужесточить наказание за нападение на журналистов.