Мигрант планировал поджечь православный собор в российском регионе В Барнауле задержали гражданина Таджикистана по подозрению в подготовке теракта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов задержали 21-летнего гражданина Таджикистана, подозреваемого в подготовке теракта в Барнауле, сообщает Teleram-канал Baza. По данным канала, он планировал поджечь Покровский кафедральный собор.

По данным источника, задержанным оказался Пахлавон Курбонов, имеющий вид на жительство в России. Инцидент произошел 23 апреля — в этот день мужчину задержали и возбудили против него уголовное дело за подготовку теракта. Расследование продолжается, подробности уточняются.

Ранеев результате теракта был убит заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России Ярослав Москалик. Взрыв, унесший жизнь генерал-лейтенанта, произошел утром 25 апреля возле многоквартирного дома на улице Нестерова. На воздух взлетела припаркованная машина. По одной из версий, в авто могло сдетонировать самодельное взрывное устройство. Согласно второму предположению, в иномарке была установлена бомба с поражающими элементами.

Вскоре был задержан подозреваемый в теракте, им оказался Игнат Кузин, имеющий вид на жительство на Украине. Мужчину схватили в Турции и доставили в Москву, где он дал признательные показания.

Кузин рассказал, что его завербовали сотрудники СБУ. Он пошел на преступление ради денежного вознаграждения в размере $18 тысяч.