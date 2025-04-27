Подозреваемый в убийстве генерала Москалика признал вину

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Задержанный сотрудниками ФСБ РФ агент украинских спецслужб Игнат Кузин

Подозреваемый в убийстве генерала ВС России Ярослава Москалика Игнат Кузин признал вину, заявили в Следственном комитете. Мужчине предъявлено обвинение в совершении террористического акта.

Кузин полностью признал вину и сообщил о готовности подтвердить все сказанное на допросе в ходе проверки показаний на месте. В суд направлено ходатайство об аресте фигуранта, — сказали в СК.

Кузин на допросе рассказал, что был завербован сотрудниками службы безопасности Украины за денежное вознаграждение. Он прибыл в Россию в сентябре 2023 года и проживал на территории Московского региона в ожидании указаний от СБУ. Спустя год он начал слежку за Москаликом.

Впоследствии Кузин приобрел автомобиль Volkswagen Golf и за месяц до планируемого теракта припарковал его у подъезда. Компоненты взрывного устройства он получил в марте текущего года в тайнике на территории Балашихи.

Машина взорвалась днем 25 апреля, когда Москалик вышел из подъезда. Его отбросило, он скончался на месте. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Подозреваемый, имеющий вид на жительство на Украине, был схвачен в Турции и доставлен в Москву. Следователи работают с задержанным. Ранее ФСБ опубликовала видео допроса Кузина.