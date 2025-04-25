Опубликовано видео с моментом взрыва авто в Балашихе, где погиб генерал

Фото: МО РФ

Ярослав Москалик

Момент взрыва автомобиля в подмосковной Балашихе, при котором погиб генерал-майор Минобороны РФ, попал на видео, сообщил Telegram-канал «112». На кадрах можно заметить, как на тихой улице внезапно происходит мощнейший взрыв — за доли секунды машину разрывает на части.

Обломки с силой разлетаются в разные стороны, в небо моментально поднимается густой столб дыма. Все происходит очень стремительно.

По предварительным данным, для детонации использовали самодельное взрывное устройство, которое привели в действие дистанционно. Отмечается, что СВУ было начинено поражающими элементами и установлено в салоне Volkswagen. Источники также заявили, что на авто было газобаллонное оборудование — пропан усилил взрыв.

Telegram-канал Mash сообщил, что при взрыве автомобиля погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-майор Ярослав Москалик. По данным канала, на месте взрыва нашли следы поражающих элементов самодельного взрывного устройства (СВУ). Минобороны России эту информацию не комментировало.

ЧП случилось в микрорайоне Авиаторов у дома по бульвару Нестерова. Один из очевидцев рассказал, что погибшего при взрыве машины отбросило к подъезду.