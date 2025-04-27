Раскрыто, в какую сумму СБУ оценила жизнь генерала Москалика Обвиняемый в убийстве генерала Москалика заявил, что СБУ обещала ему $18 тысяч

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Игнат Кузин, обвиняемый в убийстве заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Ярослава Москалика, признался, что был завербован сотрудниками Службы безопасности Украины, сообщила представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. По предварительным данным, за преступление ему пообещали $18 тысяч.

В частности, обвиняемый (Кузин. — NEWS.ru) сообщил, что был завербован сотрудниками Службы безопасности Украины за денежное вознаграждение, которые выходили с ним на связь, и о конкретных задачах, поставленных перед ним. <…> За совершенное преступление ему было обещано денежное вознаграждение в общей сумме 18 тыс. долларов США, — сказала Петренко.

Ранее Петренко сообщила, что Кузину предъявлено обвинение в теракте. Он признался в совершении преступления, рассказав, что его завербовали сотрудники СБУ.

На допросе он пояснил, что приехал в Россию в сентябре 2023 года и проживал на территории Московского региона в ожидании указаний от СБУ. Спустя год он начал слежку за Москаликом.

Впоследствии Кузин приобрел автомобиль Volkswagen Golf и за месяц до планируемого теракта припарковал его у подъезда. Компоненты взрывного устройства он получил в марте текущего года в тайнике на территории Балашихи.

Машина взорвалась днем 25 апреля, когда Москалик вышел из подъезда. Его отбросило, он скончался на месте. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Подозреваемый, имеющий вид на жительство на Украине, был схвачен в Турции и доставлен в Москву. Следователи работают с задержанным. Ранее ФСБ опубликовала видео допроса Кузина.