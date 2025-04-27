Убившему генерала Москалика предъявлено обвинение в теракте

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Задержанный сотрудниками ФСБ РФ агент украинских спецслужб Игнат Кузин

Игнату Кузину, который подозревается в убийстве заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Ярослава Москалика, предъявлено обвинение в теракте, сообщила ТАСС официальный представитель СК Светлана Петренко. Он признался в совершении преступления.

Главным следственным управлением СК России Игнату Кузину предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 205, 222.1, 223.1 УК РФ, — сказала Петренко.

По ее словам, Кузин признался, что его завербовали сотрудники СБУ. За совершенное преступление ему было обещано денежное вознаграждение в общей сумме $18 тысяч.

Кузин на допросе рассказал, что приехал в Россию в сентябре 2023 года и проживал на территории Московского региона в ожидании указаний от СБУ. Спустя год он начал слежку за Москаликом.

Впоследствии Кузин приобрел автомобиль Volkswagen Golf и за месяц до планируемого теракта припарковал его у подъезда. Компоненты взрывного устройства он получил в марте текущего года в тайнике на территории Балашихи.

Машина взорвалась днем 25 апреля, когда Москалик вышел из подъезда. Его отбросило, он скончался на месте. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Подозреваемый, имеющий вид на жительство на Украине, был схвачен в Турции и доставлен в Москву. Следователи работают с задержанным. Ранее ФСБ опубликовала видео допроса Кузина.