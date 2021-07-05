Метеоролог предсказал черноморскому побережью новые катаклизмы

На Кавказе, а также на южном берегу Крыма, в Севастополе и Ялте, в ближайшие сутки пройдут ливни. По прогнозам, ожидается 30–50 миллиметров в течение полусуток. Об этом Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Сегодня и в первой половине завтрашнего дня ливни возможны на Кавказе, а также на южном берегу Крыма, в Севастополе, Ялте. Прогностические модели оценивают количество осадков в 30–50 миллиметров за полсуток, — цитирует его портал.

Шувалов добавил, что это может привести к сходу сели и паводкам, поскольку осадки имеют неравномерную структуру и местами может выпадать достаточно большое количество. Кроме того, на это ещё накладываются особенности рельефа.

Он отметил, что в 2021 году наблюдается много так называемых зaлповых осадков, когда за сутки выпадает их месячная нoрма и более. Шувалов заявил, что прямой связи между изменениeм климата в целом и учащением чрезвычайных ситуаций в России установить нeльзя, но у учёных есть понимание, что неблагоприятные и экстремaльные погодные явления будут всё чащe.

Ранее сообщалось, что дожди, которые обрушились на Ялту в июне этого года, стали самыми обильными за последние 111 лет. За всю историю метеонаблюдений подобные ливни были зафиксированы лишь однажды — в 1910 году на Южном берегу.

В Крыму в ночь на 17 июня прошли сильные ливни. На востоке полуострова выпали почти две месячные нормы осадков. В результате в Керчи оказались подтопленными более 200 жилых домов, больница, а также обесточен центр города.