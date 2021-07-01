В июне на юге Крыма выпали самые обильные ливни с 1910 года

Ливни, которые обрушились на Ялту в июне этого года, стали самыми обильными за последние 111 лет. Об это пишет «МК в Крыму» со ссылкой на начальника крымского гидрометцентра Татьяну Любецкую.

Как сообщила специалист, такие погодные условия на полуострове очень редки. За всю историю метеонаблюдений подобные ливни были зафиксированы лишь однажды — в 1910 году на Южном берегу.

Любецкая отметила, что причиной сильных дождей стал мощный циклон, который сформировался над Краснодарским краем.

В Крыму в ночь на 17 июня прошли сильные ливни. На востоке полуострова выпали почти две месячные нормы осадков. В результате в Керчи оказались подтопленными более 200 жилых домов, больница, а также обесточен центр города.

В ночь на 18 июня на Южном берегу Крыма основной удар стихии пришёлся на Ялту, в городе выпало более 135 мм осадков. Власти заявили, что такая серьёзная ситуация была в 1922 году, когда за сутки выпало более 190 мм осадков. Режим ЧС регионального масштаба из-за сильных ливней введён, помимо Керчи и Ялты, в Феодосии и Кировском районе.

Глава Крыма Сергей Аксёнов оценил ущерб от подтоплений в Ялте как катастрофический. По его словам, здесь сложилась наиболее тяжёлая ситуация.