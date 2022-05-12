Мэрия Белгорода опровергла взятие силами ВСУ села в Белгородской области

Владимир Жданов с местными жителями / Фото Владимир Жданов/vk.com

Мэрия Белгорода опровергла информацию о взятии ВСУ села Середа Белгородской области. Как сообщается в официальном Telegram-канале мэрии, ранее информация о взятии села появилась в различных Telegram-каналах со ссылкой на канал «Лентач».

В данных каналов сообщалось, что боевики находятся на территории Середнянской начальной школы № 2: по данным мэрии, в Середе есть начальная школа-детский сад, но всего одна. Кроме того, поста о занятии села, на который ссылаются Telegram-каналы, на канале «Лентач» не выходило. Людям рекомендовано доверять только официальным и проверенным источникам информации.

На самом деле село Середа находится практически на границе с Украиной, но ни о каком вторжении украинских военных и речи не идёт. Это подтвердил глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов, который ежедневно объезжает приграничные территории и общается с местными жителями, — говорится в сообщении.

Вечером 11 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстрелах села Солохи силами ВСУ, а также о пострадавших и нанесённом ущербе. На место выехали экстренные службы и медики. Очевидцы опубликовали в соцсетях кадры, снятые, предположительно, на месте происшествия.

Накануне Гладков продлил «жёлтый» уровень террористической опасности в регионе, подписав соответствующий документ. Это средний из трёх существующих уровней угрозы, который подразумевает реальную возможность совершения террористического акта. Это означает, что данные о его возможности подтверждены, но неизвестны время и место готовящейся атаки.