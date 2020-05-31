Мэра алтайского города арестовали по обвинению в получении крупных взяток

https://static.news.ru/photo/b1375b9a-a3eb-11ea-9945-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мэру алтайского Славгорода предъявлено обвинение в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Чиновник помещён под домашний арест.

По версии следствия, 29 мая мэр получил более 2 млн рублей от директора одной из фирм. Незаконное вознаграждение было выплачено ему за принятие юридически значимых решений, благодаря которым компания была выбрана поставщиком угля для МУП «Теплосбыт» в обход порядка процедур закупки.

В ходе следственных действия были выявлены и другие факты взяточничества. На допросе мэр признался, что в общей сложности получил взятки на сумму более 6 млн рублей.

Мера пресечения чиновнику была избрана с учётом полного признания им собственной вины. Следствие продолжает сбор и закрепление доказательств, сообщается на сайте СКР по Алтайскому краю.

Ранее NEWS.ru писал, что по делу о взятке заочно арестована экс-глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко. По версии следствия, в течение пяти лет она получила от местных компаний около 80 млн рублей. В настоящее время она находится за пределами России.