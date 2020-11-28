Мэр Томска Кляйн останется в СИЗО по решению суда

https://static.news.ru/photo/cf887e60-32d1-11eb-a1e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Станислав Савельев/РИА Новости

Томский облсуд отклонил апелляционную жалобу защиты мэра областного центра Ивана Кляйна по делу о превышении должностных полномочий.

Об этом сообщила адвокат чиновника Лариса Шейфер. Постановление районного суда о заключении мэра под стражу осталось без изменений. Юрист добавила, что сторона защиты намерена обжаловать решение областного суда, передаёт ТАСС.

13 ноября сотрудники ФСБ по Томской области задержали Кляйна во время проведения селекторного совещания. Его подозревают в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2016 году градоначальник дал незаконное указание внести в систему «Геокад» данные о наличии трёхсотметровой санитарно-защитной зоны на участке ОАО «Томское пиво», после чего были внесены изменения в генплан и правила землепользования и застройки в Томске. На основании этого местный предприниматель получил отказ в строительстве жилых домов возле завода. Кляйн является основным акционером ОАО «Томское пиво», он не признал свою вину.

Как писал NEWS.ru, супруга мэра Томска, генеральный директор компании «Томское пиво» Галина Кляйн стала фигуранткой уголовного дела. Её подозревают в применении насилия в отношении представителя власти.