Мэр Новосибирска попал в больницу с коронавирусом.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть госпитализирован с коронавирусом. Об этом градоначальник сообщил на своей странице в Instagram. Он заверил, что в скором времени вновь вернётся к работе.
Чиновник отметил, что благодаря вакцинации переносит заболевание легко и без осложнений.
Скоро вернусь в строй, —
написалон.
Мэр также пожелал горожанам здоровья и призвал их беречь себя. Сообщение он сопроводил селфи в больничной палате.
По сведениям местных СМИ, градоначальник привился от коронавируса более полугода назад. Он собирался пройти ревакцинацию, но не успел.