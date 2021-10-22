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Мэр Новосибирска попал в больницу с коронавирусом.

18:12, 23 октября 2021
Мэр Новосибирска попал в больницу с коронавирусом. Анатолий Локоть Фото: a_lokot/instagram.com
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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть госпитализирован с коронавирусом. Об этом градоначальник сообщил на своей странице в Instagram. Он заверил, что в скором времени вновь вернётся к работе.

Чиновник отметил, что благодаря вакцинации переносит заболевание легко и без осложнений.

Скоро вернусь в строй, — написал он.

Мэр также пожелал горожанам здоровья и призвал их беречь себя. Сообщение он сопроводил селфи в больничной палате.

По сведениям местных СМИ, градоначальник привился от коронавируса более полугода назад. Он собирался пройти ревакцинацию, но не успел.

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