В Новосибирской области прокомментировали решение о нерабочих днях

Решение о введении нерабочих дней в регионе ещё не принято, сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов. Однако темпы вакцинации населения увеличились практически в три раза, передаёт Сиб.фм.

Решение будет принято оперативным штабом и доведено до населения, — заявил Хальзов на брифинге.

Он добавил, что на территории региона продолжается активная работа по вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Хальзов отметил практически трёхкратное увеличение темпов: с 12 октября в регионе привились 53 632 человека. При этом первым компонентом вакцины привиты 822 368 человек, а полную вакцинацию прошли 752 554 человека.

Ранее стало известно, что 54% опрошенных жителей Новосибирска выступили против введения системы QR-кодов при посещении баров, ресторанов и массовых мероприятий.

Также власти Новосибирской области приняли решение о вводе в регионе обязательной вакцинации для работников определённых профессий и системы QR-кодов. С введением новых правил посещение массовых мероприятий, театров, кинотеатров, фестивалей, физкультурных, спортивных и других мероприятий допускается при наличии QR-кодов, либо бумажного сертификата о профилактической прививке от COVID-19, либо отрицательного ПЦР-теста.