В Новосибирской области прокомментировали решение о нерабочих днях
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
14:44, 21 октября 2021
Фото: pixabay.com
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Решение о введении нерабочих дней в регионе ещё не принято, сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов. Однако темпы вакцинации населения увеличились практически в три раза, передаёт Сиб.фм.
Решение будет принято оперативным штабом и доведено до населения, — заявил Хальзов на брифинге.
Он добавил, что на территории региона продолжается активная работа по вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Хальзов отметил практически трёхкратное увеличение темпов: с 12 октября в регионе привились 53 632 человека. При этом первым компонентом вакцины привиты 822 368 человек, а полную вакцинацию прошли 752 554 человека.
Ранее стало известно, что 54% опрошенных жителей Новосибирска выступили против введения системы QR-кодов при посещении баров, ресторанов и массовых мероприятий.
Также власти Новосибирской области приняли решение о вводе в регионе обязательной вакцинации для работников определённых профессий и системы QR-кодов. С введением новых правил посещение массовых мероприятий, театров, кинотеатров, фестивалей, физкультурных, спортивных и других мероприятий допускается при наличии QR-кодов, либо бумажного сертификата о профилактической прививке от COVID-19, либо отрицательного ПЦР-теста.